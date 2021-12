VIDEO | Ca o nălucă! Ultima apariție publică a lui Shuai Peng stârnește din nou controverse

După ce la un moment dat toată lumea tenisului s-a temut pentru viața ei, acum apar tot mai multe înregistrări care încearcă să îi convingă pe aceștia că jucătoarea este bine și își vede liniștită de activitatea de zi cu zi. Ultimul clip postat în mediul virtual de o jurnalistă din China o înfățișează pe Shuai Peng alături de un alt nume mare al sportului chinez, baschetbalistul Yao Ming. Filmulețul are doar 7 secunde fiind în nota celor în care chinezoaica a tot fost surprinsă după izbucnirea scandalului de proporții.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021