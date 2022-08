Rapidiștii au găsit vinovatul după eșecul de la Ploiești: „Au făcut un anti-fotbal”

Echipa Rapid a fost învinsă la Ploiești, de Petrolul, cu 0-1, în Etapa a 5-a a Superligii, iar la final cei de la gruparea alb-vișinie au acuzazt anti-jocul gazdelor.

„Au făcut un anti-fotbal”, a comentat Alexandru Ioniță evoluția Petrolului

Succesul echipei gazdă a venit după gafa portarului Rapidului, Horaţiu Moldovan, care nu a putut para un şut modest al internaţionalului român.

Mijlocașul giuleștenilor, Alexandru Ioniță, susține că elevii lui Nicolae Constantin au fosut anti-joc. „Ne doream foarte mult, este un derby de tradiţie şi trebuia să facem suporterii fericiţi. Au marcat în prima repriză, după au făcut un anti-fotbal. Ne pare rău că nu am reuşit să marcăm.

Primul şut a fost pe lângă poartă, a fost aproape, iar al doilea a fost scos de Tamaş din poartă, cred că era gol. Am încercat să aduc un plus echipei şi cred că am făcut asta de fiecare dată. Cred că am făcut asta şi în seara aceasta…”, a spus el după meci.

Alexandru Ioniță nu este deranjat de faptul că a fost rezervă în meciul de la Ploiești

Mijlocașul a marcat golul victoriei Rapidului în precedenta deplasare, 1-0 la Craiova, cu Universitatea, iar la Ploiești a fost rezervă.

„Am încercat să împingem jocul pe flancuri pentru că au stat bine grupaţi pe centru. Ştiam asta şi au făcut-o mai bine decât noi. Noi de fiecare dată am luat-o pas cu pas. Acum trebuie să ştergem cu buretele, să ridicăm capul şi să ne gândim la următoarea partidă.

Am ieşit bine din ultimele meciuri, ne doream să câştigăm pentru că avem suporteri incredibili. Eu cred că Superliga este mai frumoasă şi mai echilibrată în acest an.

Respect decizia antrenorului (n.r. – de a-l folosi rezervă) şi nu am de ce să mă supăr. S-a văzut că am încercat să dau ce am mai bun când am intrat pe teren.

Cu UTA o să fie super frumos, am jucat şi anul trecut la ei acasă, am marcat şi am câştigat. Sperăm să o facem la fel şi data viitoare”, a mai spus Alexandru Ioniță după meci.