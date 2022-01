Rapidul a dat lovitura! A adus un atacant trecut pe la CFR Cluj

În ziua în care giuleștenii s-au întors din cantonamentul din Antalya, conducerea a anunțat al doilea transfer al anului.

Slovacul Jakub Vojtus a devenit jucătorul ocupantei locului 7 din Liga 1. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a evoluat ultima oară la echipa maghiară Mezokovesd și a semnat un contract pe un an și jumătate cu formația din Grant. Va fi a patra echipă de Liga 1 la care vârful va evolua în carieră după Universitatea Cluj, Academica Clinceni și CFR Cluj. Pentru campioana Românieia bifat 11 meicuri, fără să înscrie, în stagiunea precedentă. Imediat după ce și-a pus emntărura pe documentul prin care a devenit noul fotbalist al alb-vișiniilor, Vojtus a transmis un mesaj fanilor prin intermeidul siteului oficial al Rapidului.

„Mulţumesc Rapidului pentru interesul arătat, a fost şi în vară şi acum, şi sunt fericit că am ajuns în cele din urmă aici. Am ales Rapidul pentru că ştiu bcâţiva băieţi, oraşul, antrenorul, am urmărit echipa în turul campionatului şi în Liga 2, cu suporterii, noul stadion… Mi-a plăcut mult proiectul. De asta am simţit că putem face împreună ceva wow. Abia aştept să joc pe noul stadion, va fi ceva extraordinar şi pentru jucători, şi pentru suporteri”, au fost cuvintele slovacului.

De când a plecat din România ultima oară, Vojtus a marcat 2 goluri în toate competițiile pentru formația maghiară Mezokovesd-Zsory, echipă aflată pe locul 6 în prima ligă maghiară, în acest moment. În afara slovacului, Rapidul l-a mai transferat în această iarnă și pe Răzvan Onea, de la Poli Iași.