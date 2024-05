Răspunsul conducerii ”U” Cluj pentru Becali în cazul lui Alex Chipciu: ”Vom discuta”

Gigi Becali îl dorește pe Alexandru Chipciu la FCSB, deoarece este încântat de faptul că jucătorul poate evolua pe mai multe posturi.

Conducerea ”U” Cluj a transmis că va lua o decizie cu privire la situația fotbalistului, care mai are un an de contract, dar vrea să plece la FCSB.

Șefii arădeni au declarat că vor discuta cu Becali după partida cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică.

”Alex mai are contract un an de zile. Nu am discutat cu el despre o posibilă plecare a lui la FCSB. Dacă va exista această dorință a lui, vom discuta după meciul de la Craiova”, a declarat președintele lui U.Cluj, conform playsport.ro.