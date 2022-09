Răspunsul lui Edi Iordănescu pentru cei care-l critică: „Sunt multe lucruri care nu m-au surprins”

Naționala de fotbal a României joază diseară, de la ora 21:45, ultimul meci din Liga Națiunilor, pe teren propriu, cu Bosnia-Herțegovina.

Edward Iordănescu are un tablou complet asupra situaţiei echipei naționale

Înaintea partidei de pe Stadionul Rapid-Giulești, tricolorii sunt pe ultimul loc în Grupa B3, cu 4p, și riscă să retrogradeze.

Pentru a evita acest lucru, elevii lui Edward Iordănescu au două variante: înving Bosnia-Herțegovina și Finlanda pierde cu Muntenegru sau remizează și Finlanda pierde. Cert este că depind și de rezultatul celuilalt meci.

După o campanie modestă, selecționerul a fost criticat din toate părțile, iar fostul internațional Basarab Panduru i-a cerut să plece după meciul de diseară. Iordănescu a replicat să va pleca dacă jucătorii nu-și schimbă atitudinea, dar a și răspuns criticilor.

„Important este să vedem cum terminăm, să aducem trei puncte în acest ultim joc, pentru că pot conta şi în economia clasamentului, dar şi ca impresie.

Pot să spun că după a treia acţiune am un tablou complet asupra situaţiei şi al etapelor care ar trebui urmărite pentru a creşte nivelul echipei şi pentru a începe să performăm, dar după această acţiune este firesc şi normal să ne aşezăm, să analizăm, să vedem ce am făcut, ce putem face în continuare şi care este interesul echipei naţionale. Interesul echipei naţionale va prima mereu”, a declarat el înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina.

„Trebuie să schimbăm gândirea și mentalitatea”, atrage atenția Edward Iordănescu

Edward Iordănescu este conştient de faptul că la echipa naţională puteau fi mulţi antrenori buni.

„Când vezi ce se întâmplă cu unu, doi, trei selecţioneri dinaintea ta, te aştepţi, poţi spune că sunt multe lucruri care nu m-au surprins. Dacă lucrăm împreună avem mai multe şanse la succes, dacă ne punem piedici încontinuu probabil că veţi revedea acest scenariu în viitor.

Sunt conştient de faptul că la echipa naţională puteau fi mulţi antrenori buni, dar nu este drept să avem poziţia pe care am avut o încă de la început. Când sunt analizat eu, deşi ar trebui să fiu cea mai puţin importantă persoană de la echipa naţională, ar trebui să existe mai multă obiectivitate.

Eu am semnalat de la început, de când am venit la echipa naţională, că va fi un drum lung şi anevoios, sunt ani de secetă, de lipsă de calificări. Am adunat 30 de zile de când sunt la echipa naţională, nu se pot schimba lucrurile atât de repede.

Trebuie să schimbăm gândirea, mentalitatea. Şi eu ştiu că sunt lucruri care nu funcţionează, ştiu că a arătat urât dubla cu Muntenegru, dar în acelaşi timp cred că ne lipseşte şi şansa şi am avut multe ghinioane”, a mai spus selecționerul.