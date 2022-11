Răspunsul lui Iordănescu după criticile pe care le-a primit: ”S-a insinuat că nu mă interesează rezultatul cu Slovenia!”

România a pierdut amicalul cu cu Slovenia, scor 1-2.

După meci, oameni din fotbalul românesc l-au atacat pe selecționer pentru nu l-ar fi interesat rezultatul din meci.

Iordănescu le-a răspuns înainte de meciul cu Republica Moldova.

”Suntem bucuroşi să fim în Moldova, la Chişinău. Suntem bucuroşi că avem posibilitatea acestui joc amical, îmi doresc să fie unul înconjurat de fair-play Sper să fie un joc frumos, pe placul publicului.

Am un apel decent, poate o rugăminte, o solicitare a mea, au fost lucruri care au apărut vorbe, cred că v-am obişnuit în ultimii ani, chiar dacă sunt tânăr ca selecţioner, am fost tot timpul transparent, am fost deschis. Am arătat educaţie şi politeţe. Am încercat tot timpul să răspund la întrebări şi nu să le evit.

De când sunt la echipa naţională, ca şi predecesorii mei, am fost criticaţi si au fost jigniri, dar m-am concentrat pe munca mea. Atunci când îmi sunt interpretate vorbele, când îmi sunt puse cuvinte în gură, scoase din context şi folosite în contexte care nu au legatură cu realitatea, mă deranjează şi tot timpul voi replica.

S-a insinuat că nu mă interesează rezultatul cu Slovenia şi că tot focusul e pe meciul cu Moldova. Am fost întrebat dacă sunt importante rezultatele şi am spus <<Categoric da>>, pentru că nu avem cum să ridicăm mentalitatea, nu avem cum să creştem nivelul”, a declarat Edi Iordănescu, înaintea meciului amical cu Republica Moldova.