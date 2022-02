Război pe față între doi dinamoviști: „Nu te recomandă nimic/Tu eşti pe afară”

Florin Bratu și Florin Prunea au ajuns la cuțite după niște schimbrui de replici acide într-un studio de televiziune.

Primul este în acest moment selecționerul naționalei de tineret, al doilea un contestatar vehement al politicii FRF. Iar o întâmplare din urmă cu 20 de ani a aprins scânteia dintre cei doi. În urmă cu 20 de ani, fostul mare portar a organizat un miting care a avut ca scop răsturnarea conducerii FRF de la acea vreme în frunte cu Mircea Sandu. La scurt timp după acest moment, Prunea primea invitația să se alăture echipei de la Casa Fotbalului. Bratu a adus aminte cum au stat lucrurile atunci.

„Tu ştii foarte bine că aşa ai spus. Domn’le, facem mitingul ăsta, că trebuie să-l dăm afară pe Mircea Sandu, pe Mitică Dragomir. Țin minte că am fost la Dinamo şi am depus o coroană la Cătălin Hîldan şi după aia am fost la vechiul sediu AFAN, unde era Răduleascu, de unde ne-am continuat marşul la FRF.

Iar după o săptămână tu ai fost angajat la FRF. Toată lumea era revoltată, toţi cei care au participat la mitingul acela: ‘domne, ne-a chemat, a venit aici pentru noi şi după aia a sărit în partea cealaltă’. Nu mai înţelegeam nimic. Era normal să ne punem întrebări”, l-a provocat fostul atacant dinamovist la Digi Sport.

Prunea a negat versiunea prezentată în studio.

„Nu e adevărat. Deci eram la Comitetul Executiv, în ziua aceea în care se dezbăteau problemele cu jucătorii, care nu mai erau plătiţi de luni de zile, la fel. Dar ca să vezi cum e viaţa, eu eram conducător la Iaşi. Şi m-am lovit lovit de problemele pe care le-am câștigat atunci cu jucătorii.

Domnul Bratu, în partea cealaltă, toţi foştii jucători erau observatori la meciuri, observatori de jocuri sau de arbitri, domnu Bratu! Noi, când am sărit în partea cealaltă, am sărit pentru fotbal. S-a văzut foarte frumos, domnu Bratu, pentru că jucătorii şi-au recâştigat drepturile atunci”, a venit replica fostului oficial dinamovist.

De aici până la atacuri sub centură a mai fost doar un pas. Iată cum s-au contrat cei doi într-un dialog întrerupt după înțepături deloc subtile între cei doi.

Bratu: „N-are rost, că oricum spui aceleaşi lucruri tot timpul, ne-am săturat! Spui aceeaşi placă tot timpul, nu te mai bagă nimeni în seamă!”

Prunea: „N-aş vrea să mă întorc la tine, domnu Bratu! Nu te recomandă nimic.”

Bratu: „Stai liniștit, ne spui tot timpul aceleaşi lucruri, ne-am plictisit! Sincer.”

Prunea: „Nu te recomandă nimic.”

Bratu: „Ba mă recomandă, Florin! Eu muncesc, tu eşti pe afară. Eu îmi văd de treabă, promovez tineri jucători.”

Prunea: „Eşti un antrenor penibil. Ţi-ai bătut joc de jucătorii de la Aerostar şi de la Chiajna.”

Bratu: „Nu mi-am bătut joc de nimeni, am muncit! Nu e ruşine să munceşti”