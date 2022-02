Tânăra speranță șlefuită la Dinamo de o legendă a clubului: „Eu am avut o contribuție în ascensiunea lui”

Antonio Bordușanu a marcat primul său gol în Liga 1 în victoria cu Gaz Metan din etapa trecută. Puștiul de doar 17 ani a punctat la a 11-a sa prezență în prima divizie.

Crescut la juniorii trupei din Ștefan cel Mare, mijlocașul a fost aproape să ajungă în tabăra rivalilor de la FCSB. Ionel Augustin este cel care s-a opus acestei mutări.

„Atunci am vorbit cu părinții, i-am spus și lui, să aibă răbdare. La Dinamo era un mare haos, debandadă, ne antrenam pe unde apucam, plus problemele financiare. Eu am avut o contribuție în ascensiunea lui, mică, mare, nici nu contează, important e ca el să ajungă sus. E un copil minunat, cuminte, ascultător, părinții lui sunt la muncă în Anglia.După ce a plecat Contra și a rămas Gane, am vorbit cu el și i-am spus că am un copil bun, talentat, să-l ia în anturajul echipei mari.

S-au îndrăgostit toți de el, ăștia grei mi-au spus că e talentat. După a venit Gigi Mulțescu, și el l-a plăcut. La fel și la echipa națională. A venit Geolgău la un meci, l-a văzut și a întrebat de ce nu a fost chemat și el la lot. I-am spus că nu știu, apoi l-au convocat și așa a ajuns și la națională. Mie mi-a dat, într-un sezon, 18-19 goluri, așa că nu mă miră execuțiile lui. M-a sunat după meciul cu Gaz Metan, era foarte fericit, să rămână conectat și să ajungă sus, calități are”, l-a caracterizat fostul mare jucător al câinilor” pentru Play Sport.

CITEȘTE ȘI –>> Fotbalistul român care a ales o destinație exotică! A semnat un contract acolo unde românii merg doar în vacanță

Și Gică Mihali l-a avut sub comandă pe Bordușanu. Fostul mare fundaș este antrenorul echipei U19 a lui Dinamo.

„Primul care l-a adus în atenția centrului de copii și juniori a fost Augustin. Trebuie să fim cinstiți. L-am adus și la mine unde a dat un randament bun. O să-mi fie greu fără el, pentru că încercăm să ajungem în fazele finale la Liga Elitelor. Este un băiat care are o capacitate mare de efort și bucuria de a juca fotbal. El caută non-stop mingea, nu se ascunde după adversar.

Are foamea de a juca fotbal. Nu mă surpinde că joacă atâtea minute la echipa mare. Este un jucător care m-a surprins prin faptul că cere mingea încontinuu. Cere mereu mingea în profunzime. Sunt puțin jucători care te forțează pe tine, purtător de balon, să îi pasezi în profunzime. Fotbalul nu se mai joacă pe loc. Poate în 2-3 ani, Dinamo o să-l vândă”, a precizat tehnicianul.