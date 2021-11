Răzvan Burleanu, „taxat” pentru o decizie greu de înțeles: „Olăroiu a fost liber până acum două săptămâni!”

Cosmin Olăroiu a devenit unul dintre cei mai valoroși antrenori români, iar performanțele sale din străinătate i-au adus o întreagă avere de-a lungul timpului!

Tehnicianul în vârstă de 52 de ani s-a aflat tot timpul printre preferințele fanilor în ceea ce privește postul de selecționer al primei reprezentative. În cele din urmă, Olăroiu nu a mai ajuns pe banca României, în ciuda faptului că numele său a fost tot mai vehiculat de către oamenii din fotbalul românesc, și a semnat cu Al Sharjah, o formație din zona Golfului.

Acum, Răzvan Burleanu a fost tras la răspundere pentru faptul că nu l-a contactat pe Cosmin Olăroiu, înainte ca acesta să își găsească noul angajament. Dinu Gheorghe consideră că șeful FRF trebuia să pună mâna pe telefon încă de când Mirel Rădoi a anunțat că nu dorește să mai continue, ținând cont că „Oli” era liber de contract la acea vreme.

„Să iasă Răzvan Burleanu să ne spună: «Am fost la Răzvan Lucescu, mi-am dorit să îl aduc la echipa națională și nu s-a putut din următorul motiv: are o clauză foarte mare, nu o putem suporta». Spune: «Nu am bani să îl aduc pe Răzvan Lucescu, nu am bani să îl aduc pe Olăroiu»! Domne, dacă voiam așa ceva…

Olăroiu a fost până acum două săptămâni liber. Știam de Rădoi, Rădoi a anunțat după meciul cu Armenia că își încheie contractul și nu vrea să mai rămână. Deci în momentul ăla Olăroiu nu era încă angajat în Emirate sau unde este el acum. Nu poți să mergi la Olăroiu? Că nu cred că diferența dintre pretențiile lui Răzvan Lucescu și cele ale lui Olăroiu e așa de mare”, a spus Dinu Gheorghe, la ProSport.