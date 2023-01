Răzvan Lucescu a analizat situația fotbalului românesc! Ce lipsește pentru a reveni în prim-plan-ul european

Antrenorul român al echipei grecești PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, spune că fotbalul românesc are nevoie de branduri care atrag pentru a redeveni în prim-plan-ul european.

„Fotbalul românesc are nevoie și Rapid, Dinamo și Steaua”, a spus Răzvan Lucescu

Fotbalul românesc se zbate de ani de zile în mediocritate, cu ratări pe bandă rulantă ale calificărilor la Campionate Europene sau Mondiale și eliminări premature din cupele europene.

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, este de părere că situația se poate rezolva numai cu branduri care atrag și creează emulație.

„Urmăresc toate rezultatele din Liga 1, urmăresc care e situația. Revenirea Rapidului este un lucru excepțional. Fotbalul românesc are nevoie de Rapid și nu pentru că am jucat sau antrenat acolo. Fotbalul românesc are nevoie și de Dinamo, de Steaua, nu de FCSB.

Steaua a făcut istorie, Steaua a continuat cu Gigi Becali să obțină rezultate și să fie an de an prezentă în grupele Ligii Campionilor sau Cupei UEFA. Avem nevoie de aceste branduri, care atrag, care creează emulație.

Fotbalul românesc e mai sărac fără aceste echipe în prim-plan, care să se bată pentru primele poziții”, a spus el la emisiunea Superfanii de la PRO Arena.