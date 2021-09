Răzvan Marin, făcut praf pentru atacul la adresa lui Rădoi: „Respectul față de antrenor era altfel”

Declarația dură a lui Răzvan Marin, la adresa lui Mirel Rădoi, de la finalul meciului cu Macedonia de Nord nu a trecut neobservată.

Dorin Goian (40 ani) l-a criticat pe mijlocașul legitimat la Cagliari.

„Mie îmi place Răzvan Marin și mi-aș fi dorit să îl văd mai mult timp pe teren. Legat de declarația lui față de antrenor, nu sunt și nu o să fiu niciodată de acord cu jucătorii care ies la interviuri și «înțeapă» subtil antrenorul pentru faptul că nu a jucat mai mult sau o spune direct practic în fața camerelor și cere socoteala antrenorului de ce nu joacă. Cred că astfel de discuții trebuie să aibă loc doar între el și selecționer, departe de presă.

Au mai fost cazuri și în campionatul românesc în care jucători de pe la Dinamo, dacă nu mă înșel, când Dinamo era într-o perioadă mai nasoală, aruncau vina asupra antrenorului după joc. Rămân la părerea că aceste discuții trebuie purtate între patru ochi.

Am avut și eu perioade când am stat pe banca de rezerve, nu am jucat și nu mi-a convenit. Niciunui jucător nu îi place atunci când nu joacă. Dar niciodată nu am ieșit în fața camerelor să arăt nemulțumirea mea față de faptul că nu am jucat. Dacă voiam să vorbesc ceva, vorbeam cu antrenorul între patru ochi. Dar, să vă spun sincer, nici măcar treaba asta nu am făcut-o.

Am fost pe ideea că dacă antrenorul nu m-a băgat într-un joc a fost vina mea, trebuia să îl conving eu în ciclul săptămânal să mă antrenez mai bine și să îi arăt că merit să joc la acel meci. Poate în vremurile noastre era altfel și respectul față de antrenori și de coechipieri era mai mare și nu ne permiteam acest lucru”, a declarat Goian pentru ProSport.

„Nu, nu cred că îl va penaliza pe Răzvan Marin. Mirel, cu siguranță, poate îi va atrage atenția într-o discuție amicală între patru ochi. Nicidecum, Mirel nu e genul de antrenor care să îl sancționeze sau să țină la supărare pentru astfel de gesturi sau declarații ale unui jucător. Se întâmplă. Cu toții avem zile și zile. Dar Mirel este și un foarte bun mediator și psiholog și sunt sigur că vor avea o discuție și lucrurile vor fi așa ca înainte”, a adăugat fostul jucător.

Mijlocașul Răzvan Marin s-a arătat dezamăgit că a nu a evoluat mai mult timp în meciul cu Macedonia de Nord, dar şi de postul pe care a jucat.

“Nu sunt mulţumit să vin la echipa naţională doar să joc un meci cu Liechtenstein, dar a fost decizia antrenorului şi merg mai departe. Sunt nemulţumit şi pentru rezultat şi pentru că n-am jucat mai mult în acest meciuri”, a spus Marin, după meciul cu Macedonia de Nord, la Pro TV.