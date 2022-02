Reacția antrenorului care tocmai și-a încheiat mandatul în Trivale: „E caz unic în fotbalul românesc”

Mihai Ianovschi a renunțat la banca tehnică a lui FC Argeș, unde făcea cuplu alături de Andrei Prepeliță.

Benficiar de licență PRO, tehnicianul de 46 de ani a explicat care au fost trăirile lui în această perioadă.

”Am venit la FC Argeș în decembrie 2020, poate în cel mai greu moment posibil, când nimeni nu se înghesuia să preia echipa în situația în care era, cu 11 puncte și toată lumea spunând că echipa este ca și retrogradată. La cum arăta jocul în momentul acela, poate că aveau dreptate. Am venit pentru FC Argeș, pentru domnul primar Gentea, pentru suporterii argeșeni.

Decembrie 2020 a fost cel mai emoționant moment din cariera mea de 24 de ani de antrenor și spun asta pentru că domnul Gentea mi-a dat uriașa șansă de a antrena FC Argeș, așa cum înaintea mea o mai făcuse bunicul, Leonte Ianovschi, împreună cu Florin Halagian, dar și tatăl meu, Mihai Ianovschi, împreună cu Constantin Cîrstea. Sunt a treia generație care a antrenat seniorii lui FC Argeș, caz unic în fotbalul românesc”, a detaliat antrenorul pentru Play Sport.

Ianovschi și Prepeliță au avut parte de un an 2021 foarte bun, în care nu doar că i-au salvat pe piteșteni de la retrogradare, dar i-au dus chiar foarte aproape de o calificare în play-off.

„Am semnat contractul fără să îl citesc, în vară am procedat la fel la prelungire, nu m-a interesat aspectul financiar. Am făcut o înțelegere că voi sta atât timp cât echipa va avea rezultate, iar în momentul în care lucrurile nu vor mai funcționa ne vom strânge mâna și voi pleca, lucru care s-a și întâmplat în cursul zilei de marți. Am pornit la un drum în care aproape nimeni nu credea și sunt fericit că am fost părtaș la salvarea echipei de la retrogradare.

Oamenii care l-au văzut jucând pe inegalabilul Nicolae Dobrin, pe Ilie Bărbulescu, Radu Marin sau Adrian Mutu, sunt exigenți. Poate că există și un dezavantaj pentru orice antrenor la Pitești, fiindcă oamenii așteaptă aici prestațiile de altădată ale jucătorilor. Am văzut numeroase momente când suporterii veneau în număr mare chiar și la antrenamente. Lucrul acesta se întâmplă și acum. Nu pot decât să mă aplec în fața lor și să le mulțumesc”, a fost mesajul lui Ianovschi.