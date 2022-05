Reacția lui Adi Mutu după rușinea de la Mioveni: „Vreau să le prezint scuze suporterilor!”. Ce a declarat după pierderea locului de baraj pentru Conference League!

Rapid a pierdut surprinzător pe terenul celor de la Mioveni (2-3). Giuleștenii, care erau lideri și sperau la barajul pentru Conference League, au terminat play-out-ul pe locul 3 după această înfrângere.

Astfel, Rapid spune adio visului european pentru sezonul viitor, după un play-out aproape perfect sub comanda lui Adi Mutu. Tehnicianul giuleștenilor a comentat după meci prestația echipei sale.

„Ce s-a întâmplat e de noaptea minții!”

„Îmi doream să câștigăm play-out-ul, pentru mine și pentru echipă, apoi era barajul. Ce s-a întâmplat e de noaptea minții. Nu e posibil să dai gol și să iei după 30 de secunde. Nu am apucat să respir că am și luat gol. E o atitudine din cauza căreia nu merităm Europa.

Nu putem să primim gol cu atâta lejeritate după ce marcăm. Mioveni a avut trei șuturi și a dat trei goluri. O echipă care vrea să intre în play-off și să fie în Europa trebuie să fie mult mai matură.

Vreau să le prezint scuze suporterilor, care au venit să ne încurajeze. Nu am avut o atitudine foarte bună. Eu n-am văzut și nu am pățit așa ceva niciodată. Vreau jucători cu mentalitate de învingători, care stau concentrați până fluieră arbitrul finalul meciului”, a declarat Adrian Mutu, după eșecul cu Mioveni.

Declarație fabuloasă din partea „Briliantului”

„Chiar dacă am jucat împotriva unei echipe care a făcut anti-fotbal, am marcat două goluri. Dacă nu luam goluri, era 2-0, nu? Au dat trei din trei faze. Am condus meciul de cap la coadă, nu ne-au dominat o secundă. Când treceau de jumătatea noastră era sărbătoare”, a mai adăugat Adrian Mutu.

Podiumul play-out-ului, la final de sezon, este următorul: Sepsi 42 de puncte, Botoșani 41 de puncte, Rapid 39 de puncte.