Reacția lui Gigi Corsicanu la apariția noilor stenograme: ”Asta și-au dorit”

În cursul acestei săptămâni, au apărut noi stenograme din dosarul lui Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord Rapid.

Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei giuleștene, a vorbit despre acest subiect. El a spus că Rapid este întotdeauna prima echipă care este implicată în numeroase situații dificile și a oferit câteva exemple.

”Așa cum am spus, eu cred că au vrut să dea un exemplu pentru toată lumea că nu se mai poate cu torțe. Nu știu din ce cauză, dar noi am înțeles chestia asta. Asta și-au dorit autoritățile. Dacă asta este legea, o s-o respectăm și sperăm că autoritățile să dea o decizie bună pentru băieții noștri și să-i vedem acasă.

Nu știu de ce se dă cu noi primul exemplu. Noi suntem primii întotdeauna. Eu am avut prima interdicție, noi suntem prima echipă care am pierdut la «masa verde» 3-0 cu bricheta atunci, dacă vă aduceți aminte… Suntem prima echipă care am câștigat pe teren, am început campionatul în prima ligă și ulterior am fost retrogradați. Și multe exemple de genul ăsta avem. Aștia suntem noi, dacă nu era așa nu eram noi Rapidul”, a declarat Gigi Corsicanu, pentru Fanatik.