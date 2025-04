Reacția lui Mihai Iosif după FC Voluntari – FC Argeș: ”Eu controlez vestiarul”

FC Voluntari a terminat la egalitate cu echipa FC Argeş, scor 0-0, pe teren propriu, în etapa a patra din play-off-ul Ligii 2.

Mihai Iosif a fost întrebat la sfârșitul partidei dacă este la curent cu dorința lui Gigi Nețoiu de a se retrage de la conducere.

„Cred că pentru domnul Nețoiu ați venit. A fost un trafic infernal și nu a putut să ajungă. Nu am avut nicio discuție despre ce urma să anunțe. Noi suntem în cantonament de două zile. Cred că sunt zvonuri, nu sunt problemele mele. Mă vedeți că mi-am dat demisia? Când mi-o dau, dacă mi-o dau, voi anunța pe toată lumea.

Eu controlez vestiarul, nu pot să controlez tot ce se întâmplă. Treaba mea e să antrenez echipa cât pot de bine, să fiu un profesionist așa cum sunt. Băieții au dat dovadă de caracter. Așa cum v-am spus, nu mă ocup de așa ceva (n.r. – de problemele salariale)

A fost un meci de luptă. Am avut o ocazie mare în mintul 10, după care nu au mai fost ocazii în prima repriză de nicio parte. Am rămas în inferioritate şi am încercat să surprindem adversarul şi cam asta a fost. În condiţiile astea e greu să joci 50-55 de minute cu un om în minus. Ne-a salvat şi bara azi, credcă e un adversar echitabil. Ne jucăm şansa până la capăt, jucătorii nu au cedat şi au dat dovadă e caracter. Am început cu o echipă ofensivă, după care am fost nevoiţi să băgăm mijlocaşi centrali”, a declarat tehnicianul ilfovenilor, la conferința de presă.