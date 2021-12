Reacția lui MM Stoica, după ce Dan Petrescu a fost propus la națională: „Am rămas confuz, aşa”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunţat, joi, că el şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, au discutat cu Dan Petrescu preluarea postulu de selecţioner rămas liber după expirarea contractului dintre FRF și Mirel Rădoi.

Dan Petrescu va oferi un un răspuns la oferta primită după meciul cu FC Argeş, ultimul pentru CFR Cluj în acest an, programat în jurul datei de 18 decembrie.

Mihai Stoica nu înţelege de ce şefii fotbalului românesc au anunţat că negociază cu „Bursucul”.

„N-a fost niciodată selecţioner să spun dacă e bun sau nu. Ca antrenor e foarte bun, doar că sunt meserii diferite. Petrescu are un CV ca fotbalist prin care se impune în orice evstiar, e un motivator de excepţie şi e important, dar nu ştiu ce selecţioner e. El încă e… Am rămas confuz, aşa, după ce am citit declaraţia lui, că o să zică pe 19 decembrie.

CFR a câştigat campionatul cu patru antrenori. Eu altceva nu înţeleg. De ce a trebuit să se ştie, că s-a discutat, că urmează să se discute? Eu cred că mai poate fi o altă variantă. Eu mă duc să vorbesc, dar de fapt pun pe altcineva, că mai sunt şi alţii. E lipsit de sens şi de logică să-ţi faci reclamă că mergi să discuţi cu un antrenor. E o chestie ciudată că federaţia nu plăteşte clauza. Dacă-l conving pe Petrescu, CFR nu vrea niciun ban? CFR depinde sponsorul FRF. Eu ştiu„, a declarat oficialul FCSB pentru Telekom Sport.

„Mi-ar plăcea să meargă Petrescu la naţională. Nu doar că am încredere în ce poate face, că va face treabă, că ar veni şi jucători de la noi… E clar că nu sunt aşa nume de speriat pe piaţă ca să-l înlocuiască la CFR„, a mai spus Mihai Stoica.