Reacția lui Reghecampf după eșecul cu FCSB: „Nu vom depune armele!”. Primele concluzii ale antrenorului

Tehnicianul oltenilor a oferit primele declarații după înfrângerea din această seară, împotriva fostei sale echipe, FCSB!

Laurențiu Reghecampf a vorbit la cald după duelul contra roș-albaștrilor și s-a arătat foarte nemulțumit de atitudinea elevilor săi. Antrenorul Craiovei a ținut să taxeze lipsa de dăruire și ambiție a jucătorilor săi, dar și anumite greșeli de arbitraj din partea centralului Horațiu Feșnic. Totodată, Reghe a discutat și despre lupta la titlu din actuala stagiune și a recunoscut că ultimele rezultate au îndepărtat foarte mult gruparea din Bănie de principalul obiectiv al sezonului.

„Un meci pierdut, din punctul meu de vedere, nemeritat. Ambele reprize sunt total diferite. Am început bine, am marcat, dar după aceea am luat două goluri din faze fixe. Primul gol a fost dintr-o greșeală foarte mare, la fel și al doilea. În momentul în care te bați la campionat trebuie să existe mai multă responsabilitate și mai multă încredere.

În general eu nu vorbesc de arbitraj, dar i-am reproșat un singur lucru lui Horațiu Feșnic. I-am spus să își dea seama de ceea ce arbitrează. Trebuie însă să învățăm din acest joc. Reacția jucătorilor a fost una foarte bună în repriza secundă. Primim însă goluri foarte ușoare din faze fixe.

În momentul când conduci trebuie să fi mai motivat. Ambiția trebuia să fie una și mai mare pentru că ești mai aproape de victorie. Trebuie să facem o analiză. În momentul acesta suntem mult în spate și este foarte greu să mai ajungem să recuperăm punctele pe care le-am pierdut. Cu siguranță însă nu vom depune armele. Vom fi acolo. Cu șansa a treia, a patra, a cincea, nu contează.”,a declarat Laurențiu Reghecampf.