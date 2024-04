Reacția lui Zeljko Kopic după egalușl cu FCU Craiova: ”Adversarul a riscat tot”

Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea FCU Craiova, într-un meci din etapa a 5-a a play-out-ului Superligii.

Dinamo ocupă locul 14 în clasament, loc de baraj, având 20 de puncte acumulate, în timp ce FCE Craiova se află pe poziția din coada clasamentului, cu 18 puncte.

Zeljko Kopic, antrenorul ”Câinilor”, a declarat că echipa sa avea drept obiectiv înscrierea unui alt gol înainte să fie egalată.

De asemenea, tehnicianul a subliniat că obiectivul din prezent este salvarea de la retrogradare.

”Am luat gol în ultimele minute. Nu am reușit să câștigăm ultima luptă din careul nostru. Am controlat jocul în prima repriză. Planul nostru era să reușim și al doilea gol, dar nu am reușit.

Nu am vrut să ne mai asumăm riscuri în ultimele 15 minute. Toată lumea este dezamăgită, dar cred că meritam mai mult după evoluția de azi.

Trebuie să ne recuperăm și să fim pregătiți pentru meciul de la Botoșani. În final, adversarul a riscat tot. Este firesc. Toți luptăm pentru club, pentru rezultate.

În ultimul meci am reușit să câștigăm în ultimele minute, dar în multe meciuri s-a întâmplat să primim goluri sau să pierdem. Trebuie să ne atingem obiectivul. Să rămânem în prima ligă. Devine și mai dificil după un astfel de meci”, a spus Zeljko Kopic la finalul partidei.