Reacția organizatorilor de la Wimbledon, după retragerea Simonei Halep: „Ne vei lipsi!”

Fostul lider mondial nu a izbutit să cucerească niciun titlu în anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale din ultimele competiții nu au făcut altceva decât să o demoralizeze și mai tare pe Simona Halep. Cu gândul la apărarea titlului cucerit în ultima ediție de la Wimbledon, românca a anunțat în urmă cu puțin timp că este nevoită să renunțe la întrecere din cauza problemelor la gambă.

După aflarea acestei vești, organizatorii turneului au reacționat imediat și au postat un mesaj pe pagina oficială de Twitter. Aceștia au mărturisit că absența Simonei Halep se va simți din plin și au ținut să îi transmită acesteia că o așteaptă mai puternică anul viitor.

„Ne vei lipsi în acest an, Simona Halep! Să te întorci mai puternică în 2022!”, au postat cei de la Wimbledon.

We will miss you this year, @Simona_Halep – come back stronger in 2022 💪#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2021