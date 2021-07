Reacţia steliştilor după ce FCSB a făcut solicitare să joace în Ghencea: ,,Cum să ceară aşa ceva de la Steaua?”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat miercuri că a făcut o solicitare prin care clubul său să fie lăsat să evolueze pe noul stadion din Ghencea.

După auzul declaraţiei lui Gigi Becali, steliştii au reacţionat şi susţin că este exclus ca FCSB-ul să evolueze pe arena care tocmai a fost inaugurată.

Steliştii mai spun că stadionul se poate închiria doar printr-o hotărâre de guvern, iar ca FCSB să evolueze în Ghencea nici nu se pune problema

,,Conform codului administrativ, orice imobil al statului nu poate fi închiriat decât prin hotărâre de guvern. E un proces lung, întâi trebuie făcută o propunere de hotărâre de guvern, aprobată apoi de guvern, iar ulterior trebuie întrunită o comisie care să stabilească condițiile și prețurile pentru închiriere. Dacă ar fi fost vorba de o colaborare, lucrurile ar fi fost mai simple, dar acest lucru este exclus.

Cum să vină cei de la FCSB și să ceară ceva la Steaua, ei, care spun că sunt continuatorii Stelei, că noi nu existăm, că suntem amatori?

Va exista o hotărâre de guvern pentru închirierea stadionului, abia atunci se va putea discuta, dar nu cu FCSB.”, au precizat surse CSA Steaua, pentru GSP.

,,Am făcut cerere pentru Ghencea, noi facem totul sub formă legală. Vrem să vedem, am făcut și la Arcul de Triumf și ne-au spus că nu au încă modalitatea de a închiria, nu au forma juridică necesară. Am făcut și la Ghencea, să vedem ce ne spun.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

