Reacție dură a Peluzei Sud, după ce Gigi Becali a depus cerere să joace în Ghencea: „Nu mai aveți viață cu noi!”

Suporterii celor de la CSA Steaua au postat mai multe bannere chiar pe gardurile noii arene din Ghencea, după aflarea veștii că FCSB poate veni să joace în „templul fotbalului românesc”!

Gigi Becali a dezvăluit în cursul zilei de astăzi că a depus oficial cerere pentru a juca pe noul stadion al Stelei. Afaceristul din Pipera a declarat că urmează să vadă cum vor evolua lucrurile, însă această veste pare că i-a scandalizat pe cei din Peluza Sud.

Ultrașii au postat mai multe mesaje prin care au vrut să tragă un semnal de alarmă și să le amintească conducătorilor CSA-ului că FCSB nu are ce căuta în Ghencea.

„În Ghencea doar Steaua” și „Luptați pentru club sau nu mai aveți viață cu noi” au fost bannerele afișate în urmă cu puțină vreme.

Ce a declarat Gigi Becali, cu privire la cererea depusă pentru a juca pe Ghencea

„Am făcut cerere pentru Ghencea, noi facem totul sub formă legală. Vrem să vedem, am făcut și la Arcul de Triumf și ne-au spus că nu au încă modalitatea de a închiria, nu au forma juridică necesară. Am făcut și la Ghencea, să vedem ce ne spun.

Știți ce au făcut ei (cei de la CSA Steaua, n.r.)? S-au încurcat ca puiu-n lână, și-au dat seama că nu au nicio finalitate. Dacă dau echipa, intră în bucluc. Dacă nu o dau, nu pot promova. Dacă vor să o dea, nu au cui!”, a declarat Becali la Pro X.