Record mondial de lovituri de departajare într-un meci oficial: 56 de șuturi în 45 de minute! VIDEO

Echipele israeliene de fotbal SC Dimona şi Shimshon Tel Aviv au stabilit recordul mondial pentru cea mai lungă serie de lovituri de la 11 metri din istorie.

Ele au executat 56 de penalty-uri consecutive, iar meciul a contat pentru barajul de promovare în liga a treia, jucat în localitatea Dimona, din deşertul Negev.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6

