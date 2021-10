Rednic a luat la țintă doi jucători după umilința de la Sfântu Gheorghe: „Zici că a jucat la Barcelona până acum”

Antrenorul lui Dinamo a fost extrem de dezamăgit de prestațiile din această seară ale lui Deian Sorescu și Răzvan Popa.

Primul a primit un nou avertisment din partea tehnicianului roș-albilor.

„Dacă zic ceva, Rednic îl critică… El trebuie să se gândească foarte bine. Felul de a fi, de a nu te implica, doar să fii în teren… El are de pierdut. A pierdut echipa națională și nu știu ce o să mai fie. Nu e un reproș, e un sfat. Dinamo nu stă nici în Deian, nici în altcineva. O să vină și alți jucători. Dacă nu vrea să se implice, să vedem unde o să plece în iarnă.

E supărare. Am revenit de la 2-0, apoi la 2-1 au avut o ocazie mare, Mirko cu portarul. Nu a reușit să înscrie. În partea secundă am început bine. Nu știu dacă au avut vreo situație de a marca. A fost o lovitură liberă laterală, s-a pierdut marcajul. Golul 4 nu mai contează. Am riscat și am făcut greșeli mari”, a fost reacția lui Rednic, după ultimul fluier al meciului cu Sepsi.

Răzvan Popa a fost luat și el în colimator pentru greșelile defensive. Apărătorul central a și fost scos de pe teren în minutul 41. Iar jucătorul părea mirat de decizia antrenorului său.

„Păi ori ești accidentat, ori nu mai ești accidentat… El nu s-a antrenat toată săptămâna, acum avea dureri. Nu s-a plasat bine la gol. Toți sunt surprinși… Zici că a jucat la Barcelona până acum. Hai să ne uităm unde a jucat până acum Popa… Marchează jucătorul, lasă surprinsul.

Normal că se fac erori. Sunt jucători care anul trecut jucau în Liga 3. Uitați ce bancă am avut eu. Cei care sunt pe teren fac eforturi mari, dar mai cad și fizic. Ei au avut soluții. Nu doar la meciul ăsta, știam care e situația. Sper ca după pauza care urmează să încerc să îi integrez și pe cei noi, să am mai multă calitate, mai multă experiență”, a mai punctat antrenorul de 59 de ani.