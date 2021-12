Reghe, clauză beton la Craiova: „Altfel era dat afară de mult!”. Cât trebuie să plătească Mihai Rotaru dacă-l demite

Oltenii au încheiat cu un egal anul calendaristic, după 1-1 pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, și au ajuns la nu mai puțin de 7 meciuri fără succes în Liga 1!

Elevii lui Laurențiu Reghecampf nu au reușit să rupă blestemul din ultima perioadă, astfel că și-au continuat seria incredibilă de meciuri fără victorie în campionat. Aceste rezultate i-au dus pe olteni pe locul 5 în clasament, la 25 de puncte distanță față de liderul CFR Cluj, astfel că șansele la campionat sunt minime la ora actuală.

În urma parcursului cu mult sub așteptări al oltenilor, Mihai Rotaru ar fi luat în calcul înlocuirea lui Reghecampf, iar primul nume vehiculat a fost cel al lui Mirel Rădoi. Cu toate acestea însă, patronul Craiovei va trebui să plătească nu mai puțin de 300.000 de euro dacă renunță la serviciile lui Reghe, înainte de expirarea angajamentului.

„Când mintea ta este cu totul și cu totul în altă parte, când ești preocupat să îți faci amantele cunoscute și să te faci de râs secundă de secundă, zi de zi, e greu să faci performanță. Bine că are clauză de reziliere, altfel era dat afară demult deja.

Cred că are clauză vreo 300.000 de euro, dar probabil Rotaru nu are bani acum pentru clauza de reziliere. Dar vă spun că va fi din ce în ce mai rău… Măcar atât a învățat de la mine, să își pună clauză de reziliere în contract, altfel era dat afară… Dacă continuă așa va fi out from football (n.r. – afară din fotbal), nu în play-out.

Nu există oameni care să nu îmi spună despre ce mai făcea, în trecut. Am rămas șocată după ce mi-au povestit oameni care au plecat de lângă el, oameni care voiau performanță.

Acum înțeleg de ce a fost dat afară de peste tot. Care erau preocupările lui Reghe. Viața lui s-a împărțit între minciună și nenorociri. Chiar îmi pare rău că a ajuns o umbră a antrenorului care era numărul 1 de la noi, atunci când noi, familia, îi eram alături”, a declarat Anamaria Prodan pentru fanatik.