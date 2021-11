Reghecampf, contrazis de MM Stoica după ce a reclamat arbitrajul de la meciul direct!

Duelul dintre CSU Craiova și FCSB, încheiat cu scorul de 2-3, a creat tensiune în rândul oltenilor, care l-au „taxat” pe centralul Horațiu Feșnic pentru o eroare de arbitraj!

La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf s-a dus glonț către Feșnic, căruia i-a cerut socoteală pentru o fază controversată petrecută în careul roș-albaștrilor. Concret, antrenorul Craiovei, care a declarat asta și la interviul de după meci, consideră că arbitrul a luat mai multe decizii eronate împotriva formației sale.

„La faza cu Crețu și Bancu, din final, Crețu lovește mingea, apoi îl lovește și pe Bancu. Din inerție, din greșeală, dar îl lovește. Mingea încă era în joc, trebuia să dicteze penalty. Mai este un fault la Houri, i se dă galben pentru simulare, când trebuie să fie fault pentru noi”, a spus Reghe.

Răspunsul lui MM Stoica a venit imediat

E ilar să susții așa ceva. Mingea a luat-o Crețu. Nu vede că dă în minge Crețu, că nu înțeleg?! A mai zis și că a fost fault la Houri înainte, nu a dat arbitrul, apoi am dat noi gol. Dar noi am dat gol după 5 minute! Pentru mine e clar, Koljic nu cade pentru că are Iulian Cristea mâna pe el. Dar Feșnic are acoperire regulamentară, cred”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.