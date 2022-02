Reghecampf, sub presiune înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „Parcă și-a atras negativul”

Universitatea Craiova tremură pentru un loc de play-off în acest final de sezon regular, iar postul lui Reghecampf este pus serios în pericol.

O înfrângere în fața celor de la CFR Cluj ar putea să însemne chiar finalul aventurii sale în Bănie. Pavel Badea se miră cum de antrenorul a rezitsta până acum pe banca alb-albaștrilor.

„Având în vedere rezultatele, mă mir că nu a intervenit o presiune încă de dinaintea meciului cu Rapid. Mă mir că rezistă pe baricade! Parcă și-a atras negativul. Reghe a avut o perioadă foarte bună, cu rezultate foarte bune. Culmea e că el declara tot timpul că trebuie să fim atenți, că nu vom câștiga tot timpul.

Parcă își pregătea terenul pentru când o fi rău. L-a pregătit extrem de bine, că după nu a mai reușit să câștige un meci în 7 etape. A fost și un concurs de întâmplări nefericite, dar asta este situația”, a fost reacția directorului de la CS Universitatea.

Fostul fotbalist al juveților propune două nume, în cazul despărțirii de actualul tehnician.

„Momentan avem antrenor. Mirel poate fi o soluție în viitor pentru postul de antrenor. La fel de bine poate fi o soluție și Eugen Neagoe! Are ADN-ul de oltean, ca și Mirel de altfel, dar are avantajul că are experiență și știe ce reprezintă Universitatea în această zonă.

A jucat la această echipă, este implicat emoțional, ceea ce este un aspect extrem de important. Eu i l-am propus de mai multe ori lui Mihai Rotaru, dar sunt banii lui și face ce vrea cu ei”, a mai completat „Bădiță”.