Rezultat mare pentru Marius Şumudică! Malatyaspor, remiză cu Beşiktaş

Marius Şumudică a reuşit să obţină un rezultat de egalitate în campionat cu Malatyaspor. Gruparea pregătită de tehnicianul român a remizat în jocul de pe teren propriu cu Beşiktaş, scor 1-1.

După 0-0 la pauză, Alex Teixera a marcat primul gol al întâlnirii, în minutul 61, din assistul lui Batshuayi. Egalarea pe tabela de marcaj a fost stabilită de către Buyuk, în minutul 83, din penalty.

În urma acestui rezultat, Yeni Malatyaspor a rămas pe ultimul loc în Superliga Turciei, cu doar 16 puncte acumulate din 22 de jocuri. Beşiktaş ocupă poziţia a patra în clasament, cu 36 de puncte adunate din 23 de partide.

Deşi nu se află cu echipa Malatyaspor în cel mai bun moment, Marius Şumudică are în continuare susţinere din partea turcilor.

Acesta a fost felicitat de către fanii celor de la Gaziantep. Suporterii fostei sale echipe i-au trimis antrenorului o baclava imensă cu numele său inscripţionat.

Totul a fost dezvăluit de Marius Şumudică, pe contul său oficial de Twitter. Acesta a avut la rândul său un mesaj de transmis.

,,Wow! Ce surpriză delicioasă!

Așa m-au salutat fanii lui Gaziantep în această seară. Gestul lor uimitor îmi arată că apreciază și respectă munca pe care am făcut-o la club. Sper din tot sufletul ca suporterii lui Malatyaspor să simtă la fel pentru mine după acest sezon.

Trebuie să rămânem împreună, să lucrăm împreună, să visăm împreună și să luptăm împreună. Lucruri bune vor veni dacă facem toate acestea. Sperând în ce e mai bun.’‘, a scris Şumudică, pe Twitter.

Wow! What a delicious surprise!

This is how Gaziantep's fans have greeted me tonight. Their amazing gesture shows me they appreciate and respect the work I did at the club.

I truly hope that Malatyaspor's supporters will feel the same about me after this season. pic.twitter.com/U0jqpcmar9

