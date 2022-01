Șumudică, reacție de ultim moment despre plecarea de la Malatyaspor! Românul a luat decizia finală

Marius Șumudică are ca principal obiectiv salvarea de la retrogradare în actualul sezon, însă misiunea tehnicianului în vârstă de 50 de ani pare una aproape imposibilă în momentul de față. Cu 8 meciuri la rând fără victorie în toate competițiile, românului i se clatină scaunul, iar turcii au anunțat aseară că oficialii lui Malatyaspor au decis chiar să îl demită pe acesta.

Acum, la câteva ore după eșecul cu Goztepe Izmir, scor 1-2, „Șumi” a postat un mesaj pe contul său de Twitter și a ținut că clarifice situația. Românul a recunoscut că a fost o noaptea grea pentru formația sa, însă a dat de înțeles că rămâne antrenorul echipei, în ciuda tuturor speculațiilor apărute în presa din Turcia.

„A fost o noapte grea pentru noi toți. Ne-am dorit un rezultat diferit, am muncit din greu pentru a vă face fericit. Dar în fotbal nu merge întotdeauna conform planului. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat aseară. Mergem mai departe împreună.”, a transmis Șumudică, pe Twitter.

It was a tough night for all of us.

We wanted a different result, we worked hard to make you happy.

But in football it doesn't always go to plan.

Thank you for your support last night. We go on together. 🇷🇴🇹🇷 pic.twitter.com/yJmI58a8eR

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) January 15, 2022