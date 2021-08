România a mai ratat o medalie olimpică la Tokyo: „Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni”

Krista Incze, reprezentanta delegației noastre în concursul de lupte la categoria 62 de kilograme a pierdut meciul care i-ar fi permis să lupte pentru medaliile de bronz.

Sportiva noastră a pierdut în recalificări în fața letonei Anastasia Gregorieva, cu scorul de 14-7. Iar luptătoarea originară din Sfântu Gheorghe a fost extrem de dezamăgită pentru eliminarea din competiție.

„Mă așteptam la alt stil din partea ei. N-am văzut-o până acum să fie așa insistentă cu această tehnică a ambelor brațe peste un braț. N-am știut cum să reacționez. M-am blocat psihic. L-am auzit pe președinte cum mi-a strigat din tribună să nu mai las brațul jos, dar a fost o chestie instinctuală, care m-a costat. Am sperat la aur, apoi măcar la bronz.

Dar am greșit prea mult în fața lui Gregorieva. Am atacat la un moment dat cu orice risc, fiindcă letona luase avans, am reușit să mă apropii, dar m-a întors. Am avut niște emoții imense. N-am putut să mi le controlez. Sunt foarte supărată pe mine”, a povestit Krista la finalul experienței olimpice pentru Gazetă.

La 25 de ani, românca se poate gândi liniștită la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

„Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni care m-au susținut: familia, prietenii, antrenorii, conducerea federației. Voi avea o discuție cu mine și voi găsi resursele să renasc, să merg mai departe cu capul sus. A fost prima mea participare la Olimpiadă.

Mi-am dorit enorm să demonstrez că n-a fost o întâmplare calificarea mea la Tokyo, însă lucrurile n-au stat așa cum mi-am dorit. O să-mi analizez meciurile de aici, o să lucrez mai departe ca să mă întorc mai puternică pentru Paris 2024″, a mai punctat sportiva.