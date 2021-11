„România e o țară superbă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva!”. Halep, cuvinte mari înaintea Zilei Naționale

Simona Halep se numără printre cei mai de succes sportivi români din ultimii ani, iar performanțele sale din tenisul feminin au făcut ca țara noastră să fie privită din nou cu ochi buni la nivel mondial!

Înaintea Zilei Naționale, fostul lider mondial a avut doar cuvinte de laudă pentru România și a anunțat că își dorește foarte mult să viziteze toate locurile frumoase din țară în următoarea perioadă. Totodată, Simona a dezvăluit și ce mâncare tradițională preferă cel mai mult, dar și care este cel mai mare defect al poporului nostru.

„Fed Cup e cel mai autentic lucru românesc pentru mine, pentru că joc doar pentru țară, joc într-un mod diferit. Nu mai este doar pentru mine, pierd sau câștig pe barba mea. Acolo e o echipă și joc pentru țară. Sunt emoții diferite și e mult mai stresant, dar și foarte frumos.

Sărbătoresc (n.r. – Ziua Națională) pe terenul de tenis, că mâine am antrenament. Dar împreună cu echipa poate mâncăm ceva bun. Mămăliguță cu brânză și smântână aș spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place și șoriciul.

Nu am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina anul acesta, dar n-am apucat. Am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile. Dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara. E o țară superbă, avem locuri multe, la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva. Spun mereu că oamenii sunt prietenoși. E un popor talentat, puțin negativist”, a spus Simona Halep.