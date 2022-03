Românii și-au aflat adversarii din sferturile Europa League și Conference League! Cum arată tabloul competițiilor

Tragerea la sorți a fazelor finale a fost urmărită cu sufletul la gură de tricolorii implicați la trei dintre echipele rămase în cursa pentru trofeu.

Valentin Mihăilă și Ianis Hagi au evut emoții mai întâi atunci când s-au stabilit partidele din sferturile Europa League. Cei doi au evitat o confruntare directă a echipelor la care sunt legitimați. Italienii au dat peste nemții de la Leipzig, în timp ce scoțienii se vor duela din nou cu portughezii de la Braga. În urmă cu două sezoane, la puțin timp de la momentul în care a ajuns la Glasgow, Hagi Jr a reușit o dublă în prima manșă a duelului cu lusitanii din 16-imile de finală ale Europa League. Rangers a revenit de la 0-2, s-a impus cu 3-2 în final și a câștigat și returul de la Braga cu 1-0. Cel mai tare meci al sferturilor va fi fără îndoială confruntarea dintre Barcelona și Eintracht Frankfurt. Meciurile sunt programate pe 7 și 14 aprilie. Iată programul și împerecherea pentru semifinale:

RB Leipzig – Atalanta

Eintracht Frankfurt – Barcelona

West Ham – Lyon

Braga – Rangers

Semifinala 1: RB Leipzig / Atalanta vs. Braga / Rangers

Semifinala 2: West Ham / Lyon vs. Eintracht Frankfurt / Barcelona

What a draw! 🤩

Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022