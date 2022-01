Românul care a ales să reprezinte o altă națională! Va juca la ediția din acest an a Cupei Africii

Mai puțin de o săptămână a rămas până la startul competiției amânate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.

Iar printre cele 24 de echipe particpante se află și cea a Sudanului în al cări lot se va regăsi și Yasin Hamed. Mijlocașul este născut în România și a jucat pentru reprezentativele tricolorilor U17 și U18. Totuși atunci când a fot pus să aleagă pentru ce selecționată de seniori va evolua, el a ales Sudanul. Tatăl fostului jucător de la Sepsi este originar din această țară, care va bifa în acest an a 9-a participare la Cupa Africii. În Liga 1, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a mai jucat pentru ASA Târgu Mureș, Pandurii și CFR Cluj, iar după aventura de la Sfântu Gheorghe a ajuns în campionatul Ungariei, la Nyireghaza.

După ce a ajuns la echipa maghiară și-a făcut debutul în naționala Sudanului. Hamed are 4 selecții pentru reprezentativa care a cucerit trofeul Cupei Africii în 1970. Sudanul este în grupă cu Nigeria, Egipt și Guineea Bissau.

”Ne-am calificat la Cupa Africii şi la Arab Cup. Am fost în Qatar pe stadioanele pe care se va juca Mondialul, am jucat, experienţe frumoase. Toată lumea vorbeşte engleză, vorbesc engleză, nu am învăţat arabă. Oameni acolo mă consideră ca şi cum m-aş fi născut acolo, la ei. Nu fac diferenţa, sunt chiar iubit.

Aveam 15.000 de urmăritori pe Instagram, după două-trei luni, cât am stat acolo, am crescut la 80.000. Oamenii de acolo chiar iubesc fotbalul. Tatăl meu a fost fericit, mai ales că după 12 ani a reuşit să mearga şi el acasă să îşi vadă familia”, a dezvăluit Yasin Hamed pentru Telekom Sport.