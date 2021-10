Ronaldo Deaconu, după ce a făcut instrucție cu Dinamo: „Am bonus la fiecare gol și assist. Primă dublă azi”

Gaz Metan a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, în primul meci din etapa a 12-a, odată cu încheierea pauzei destinate meciurilor echipelor naționale.

Diferența pe tabelă, în favoarea medieșenilor, a fost făcută de Ronaldo Deaconu și ale sale execuții transformate în goluri, execuții pe care nu le vezi în orice zi prin campionatul românesc.

La finalul partidei, mijlocașul ofensiv de 24 de ani a declarat că primește câte o primă specială din partea conducerii la fiecare gol sau assist. În acest moment, jucătorul are cinci pase de gol, dar și două reușite.

Totuși, Deaconu a recunoscut că el și colegii săi trebuie să rămână concentrați în continuare și să câștige fiecare meci care vine.

„O seară de generic nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă. Dacă ar fi să aleg un gol, cred că pe primul, acolo ne-am descătușat un pic. Sunt foarte fericit și nu ne vom opri aici. Sezonul ăsta, primele au venit assist-uri și acum urmează golurile.

A fost un meci foarte dificil, veneam după niște rezultate bune. Avem o serie accesibilă și ne dorim să urcăm în clasament pentru că nu merităm să fim acolo jos.

Am avut nevoie de puțin timp să ne acomodăm cu Mister, să lucrăm cu el, să înțelegem ce vrea de la noi. Nu e ușor să schimbi o echipă într-o săptămână, iar de aici vom crește. Era o criză de rezultate. Cred că am depășit momentul. De la zi la zi suntem din ce mai încrezători, nu există vreo distracție în sânul echipei. Toți ne dorim să câștigăm și doar atât. Am un bonus la fiecare gol și assist. Primă dublă azi, iar cu victoria ies bine”, a declarat Ronaldo Deaconu, după victoria cu Dinamo.