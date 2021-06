Ronaldo, record şi pe Instagram! Primul la 300 de milioane de urmăritori

Cu 300 de milioane de ‘followeri’ pe Instagram, Ronaldo este cel mai urmărit personaj de pe planetă pe toate reţelele sociale. Din lumea fotbalului, Messi (cu 219 milioane) şi Neymar (152 de milioane de urmăritori), completează podiumul celor mai urmăriţi jucători. În ianuarie 2020, Ronaldo era prima persoană din lume care atinge pragul de 200 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Prezenţa incredibilă pe social media îl face pe Cristiano Ronaldo un magnet uriaş pentru sponsori, iar portughezul încasează mai mult de jumătate de milion de euro pentru fiecare postare comercială.

La sfârşitul săptămânii trecute, Ronaldo a fost în centrul unei controverse, după ce gestul său de a îndepărta sticlele de Coca-Cola aşezate pe masă la conferinţa de presă a dus la scăderea acţiunilor gigantului american. 4 miliarde de euro a fost scăderea netă a valorii companiei americane după gestul portughezului.

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram 📱 pic.twitter.com/fgZmoPClx0

— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021