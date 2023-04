Ronnie O’Sullivan, Judd Trump și Mark Selby sunt pregătiți de o nouă provocare: Începe Campionatul Mondial de snooker

De pe 15 aprilie până pe 1 mai, în Crucible Theatre din Sheffield va avea loc o nouă ediție a Campionatului Mondial de Snooker.

Ronnie O’Sullivan și-a trecut în palmares, anul trecut, al șaptelea titlu mondial

Premiile puse în joc ajung la 2.395.000 de lire sterline. Este pentru a 47-a oară la rând când World Snooker Championship are loc în Crucible Theatre, iar evenimentul va porni cu Ronnie O’Sullivan din postura de campion.

Anul trecut, O’Sullivan a reușit să-și treacă în palmares al șaptelea titlu mondial după ce l-a învins pe Judd Trump cu 18-13. Totodată, el a egalat performanța lui Stephen Hendry, care are și el șapte titluri mondiale.

Specialiștii se întreabă însă dacă O’Sullivan își va putea apăra titlul mondial, în condițiile în care Shaun Murphy a arătat o formă foarte bună în ultima perioadă.

El s-a impus în luna februarie la Players Championship, pentru ca apoi să câștige și Tour Championship din Hull. Statistica arată însă că niciun câștigător al Tour Championship nu a ajuns ulterior nici măcar în semifinale la Campionatul Mondial.

Care e formatul Campionatului Mondial de snooker?

În acest moment se cunosc 16 jucători deja aflați pe tablou, în timp ce ceilalți 16 dispută zilele acestea calificările. În primul tur se va juca după formatul cel mai bun din 19 frame-uri, în al doilea și în sferturile de finală după formatul cel mai bun din 25 de frame-uri. În semifinale formatul va fi de cel mai bun din 33 de frame-uri, iar în finală cel mai bun din 35.

Program CM Snooker 2023

* 15-19 aprilie: Runda 1

* 20 aprilie: Runda 1/2

* 21-24 aprilie: Runda 2

* 25-26 aprilie: Sferturi de finală

* 27-29 aprilie: Semifinale

* 30 aprilie-1 mai: Finala

Lista jucătorilor calificați deja

* Ronnie O’Sullivan

* Mark Selby

* Mark Allen

* Shaun Murphy

* Judd Trump

* Neil Robertson

* Kyren Wilson

* Mark Williams

* Luca Brecel

* John Higgins

* Ali Carter

* Jack Lisowski

* Robert Milkins

* Stuart Bingham

* Gary Wilson

* Ding Junhui

Ronnie O’Sullivan e principalul favorit să câștige

Câștigătorul de anul trecut, Ronnie O’Sullivan este principalul favorit la pariuri sportive să își apere trofeul, cu cota 5.00. El este urmat imediat de jucătorul pe care l-a învins în finala de anul trecut, Judd Trump, care are cota 6.50. Un alt jucător cu rezultate notabile în ultimii ani, Mark Selby, are cota 7.00, în timp ce Neil Robertson are cota 8.50. Aflat într-o formă excelentă, Shaun Murphy are cota 10.00, în timp ce Mark Allen are cota 15.00.

Cine televizează Campionatul Mondial de snooker în România?

Meciurile de la Campionatul Mondial de snooker vor putea fi urmărite în România pe postul Eurosport începând cu 15 aprilie.

Premiile puse în joc la Campionatul Mondial de Snooker

Fondul total de premiere de la Campionatul Mondial este în valoare de 2.395.000 de lire sterline. Câștigătorul va primi un cec în valoare de 500 de mii de lire sterline, în timp ce finalistul va încasa 200 de mii de lire sterline. Semifinaliștii vor primi 100 de mii de lire sterline, iar jucătorii eliminați în sferturile de finală câte 50 de mii de dolari. Ultimii 16 au garantat un cec în valoare de 30 de mii de lire, ultimii 32 – 20 de mii de lire sterline.

O’Sullivan e așteptat în România în 2023

Multiplul campion mondial este așteptat să ajungă în România în toamna anului 2023 pentru un eveniment exclusivist, la care invitații vor avea ocazia să joace împotriva lui. Într-un interviu acordat celor de la Fanatik, organizatorul de evenimente Adrian Thiess a anunțat că a bătut palma cu O’Sullivan, iar acesta va sosi în Romania. Evenimentul ar urma să aibă loc la finalul lunii noiembrie, dar locația nu a fost încă stabilită.

Potrivit formatului, evenimentul va fi un dinner show, cu o masă de snooker situată în centru, iar invitații vor lua cina și vor avea parte de o experiență unică alături de campionul mondial. Până la 500 de invitați vor putea participa la acest eveniment.

O’Sullivan a venit în România de mai multe ori și a rămas impresionat de pasiunea pentru snooker descoperită aici. „E incredibil ce aţi reuşit să faceţi pentru aceste evenimente. Nu mi-aş fi imaginat niciodată. Pentru asta joc snooker, să văd atâta bucurie la voi, atâta căldură din partea voastră. E incredibil”, a spus O’Sullivan.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.