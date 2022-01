Rotaru i-a decis viitorul lui Reghecampf! Ce se întâmplă la Craiova după 7 meciuri fără succes în Liga 1

Antrenorul în vârstă de 46 de ani are parte de un mandat agitat pe banca oltenilor, astfel că cele 7 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 au creat tensiune la clubul din Bănie!

Laurențiu Reghecampf a venit ca un adevărat salvator la CSU Craiova, după experiența nereușită cu grecul Marinos Ouzounidis, iar patronul Mihai Rotaru visa deja la titlul de campion. În ciuda parcursului foarte bun din prima parte a campionatului, Reghe nu reușește acum să rupă blestemul meciurilor fără succes, iar seria negativă din ultimele etape a adâncit și mai mult criza la echipă.

Cu toate acestea însă, conducătorul oltenilor a transmis că are încredere în Reghecampf, însă așteaptă ca echipa sa să demonstreze de ce este în stare. Întrebat despre obiectivele din momentul de față, Rotaru a dezvăluit că oltenii țintesc în continuare locurile 2-3, dar și câștigarea Cupei României.

„Din perspectiva jocului, nu am arătat rău. Am jucat bine cu FCSB, cu Viitorul, cu Botoșani, am fost echipa mai bună în aceste meciuri. Doar cu UTA am câștigat un punct norocos, în rest n-am arătat rău. Asta ne dă speranțe, vor urma și rezultatele. Nu ne gândim la titlu. Dacă se gândește cineva, o face noaptea, pe întuneric, când visează. Nu credem în minuni, trebuie să fim cinstiți.

Obiectivul acum ar fi să obținem un loc 2 sau un loc 3 și să câștigăm Cupa României. Noi avem încredere în antrenor. Suntem genul de club care vrem să acordăm încredere antrenorului, nu vrem să schimbăm antrenorul la fiecare bătaie de vânt. Avem încredere în Laurențiu Reghecampf, echipa trebuie să demonstreze. Chiar cred că el va reuși aici.

(n.r. despre transferuri) Suntem în discuții, suntem în negocieri. Sperăm să închidem perioada că măcar două transferuri. Adică ar fi minim două transferuri, maxim trei”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.