S-a încheiat coșmarul! Andrei Burlacu a revenit după 23 de luni pe teren: „Sunt pe drumul cel bun”

Andrei Burlacu (25 de ani) a fost introdus la pauza meciului cu Academica Clinceni și a bifat astfel prima sa apariție în tricoul FCSB-ului!

Fostul atacant al Craiovei nu mai jucase de pe data de 7 martie 2020, asta după ce accidentările i-au dat mari bătăi de cap în ultima perioadă. Deși a ajuns la FCSB în luna iulie a anului trecut, alături de Ivan Mamut, Burlacu a debutat abia acum sub comanda lui Toni Petrea și anunță că este pe drumul cel bun. Totodată, fotbalistul a mărturisit că nu se teme de criticile patronului și speră să ajute cât mai mult echipa prin evoluțiile sale.

„Sunt foarte bine. De când am venit aici, colectivul m-a ajutat să mă integrez. A fost o perioadă dificilă pentru mine, presărată cu multe evenimente, atât pe plan familial, cât și profesional, cu multe accidentări. Am trecut cu bine, am pus punct la ceea ce a fost rău și negativ în viața mea, iar acum sunt pe drumul cel bun și când voi avea șansa să intru, încerc să contribui la istorie și la progresul echipei”, a spus Burlacu la finalul partidei, conform digisport.ro.

Andrei Burlacu l-a cucerit definitiv pe Gigi Becali: „Cântă în corul bisericii!”

„De Burlacu îmi place pentru că este un băiat foarte cuminte. Merge și la biserică, cântă în corul bisericii, am auzit numai lucruri bune despre el”, a declarat finanțatorul lui FCSB pentru Fanatik.