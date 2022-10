S-au stabilit toate finalistele pentru Turneul Campioanelor la tenis! 4 sportive vor juca în premieră

Ediția din acest an a Turneului Campioanelor la tenis va avea loc între 31 octombrie și 7 noiembrie, la Fort Worth, în Statele Unite ale Americii.

Ultima jucătoare care a obținut biletul este grecoaica Maria Sakkari (6 WTA), după ce s-a calificat în semifinale la Guadalajara, în urma victoriei cu 6-1, 5-7, 6-4, în fața rusoaicei Veronika Kudermetova.

