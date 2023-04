Sabin Ilie, vehement la adresa jucătorilor de la FCSB: „Cei care vin de acolo la echipa națională sunt nepregătiți!”

Sabin Ilie, fostul atacant român, a vorbit recent despre jucătorii celor de la FCSB. Se pare că fostul jucător nu este încântat de ce a văzut la echipa bucureșteană.

Mai exact, Sabin Ilie consideră că fotbaliștii convocați la echipa națională de la FCSB sunt nepregătiți. Iată cum a argumentat.

„Cei care vin de acolo la echipa națională sunt nepregătiți!”

„Să fim realiști: jucătorii care vin de la Steaua (n.r. FCSB) la echipa națională sunt nepregătiți! Se vede diferența, cad pe jos! Doar Coman și Compagno au personalitate de acolo! Personalitatea e cea mai importantă în fotbal!

La noi nu vezi! Nu din întâmplare Alibec e bun și joacă! Are personalitate. Păi cine mai are? Ce personalitate are Olaru?! În cinci luni am văzut vreo doi-trei căpitani! A fost și Tavi Popescu.

Și multe, multe, multe lipsuri. Păcat, că la jucătorii pe care îi au ar trebui să defileze”, a spus Sabin Ilie, potrivit Fanatik.