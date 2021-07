Săndoi recunoaște că fanii Rapidului s-au făcut simțiți: „O echipă purtată spre victorie de spectatori”

Chindia Târgoviște a pierdut la debutul în noua ediție a Ligii 1 în fața Rapidului, scor 0-1, într-un meci disputat pe Arena Națională.

Formația din București a jucat pentru prima dată de la revenirea în elita fotbalului din România, în fața unei atmosfere senzaționale create de fanii giuleștenilor. În această atmosferă a trebuit să joace și echipa lui Emil Săndoi, care a resimțit din plin presiunea exercitată de galeria ”alb-vișinie”.

La finalul mieciului, antrenorul dâmbovițenilor a recunoscut că formația sa a făcut față cu greu presiunii din tribune, dar este de părere că, totuși, putea pleca acasă măcar cu un punct obținut.

”O echipă care a fost purtată spre victorie de spectatori. Au susținut echipa, au venit în număr mare la stadion. Din păcate nici noi nu am știut să gestionăm o astfel de situație. A fost un joc fără situații de a marca, cu un plus pentru Rapid, dar și noi am avut o ocazie prin Florea, pe final, prin care puteam restabili egalitatea.

Am primit un gol de cascadorii râsului. Ai o sută de alte variante și tragi în piciorul adversarului… E un gol ciudat, rar vezi un asemenea gol pe terenul de fotbal”, a spus Emil Sandoi, la finalul meciului cu Rapid, la Digi Sport.