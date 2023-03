Șanse pentru Novak Djokovic să fie prezent la Miami Open: „Nu pare să existe un pericol iminent cu el jucând”

Organizatorii turneului de tenis Miami Open au făcut o cerere către oficialitățile SUA pentru a-i permite lui Novak Djokovic să intre în țară.

Organizatorii de la Miami Open au cerut o scutire pentru ca Novak Djokovic să participe la turneu

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, nu poate participa la turneul de la Miami. El nu are dreptul să intre în Statele Unite, deoarece nu este vaccinat. Această regulă va expira pe 11 mai, dar turneul are loc între 19 martie și 2 aprilie.

Pentru a-l avea pe Djokovic la turneu, organizatorii au cerut o scutire pentru cel desemnat principalul favorit al competiției.

„Regulile se schimbă oficial pe 11 mai, așa că am depus o petiție pentru o scutire pe baza faptului că nu pare să existe niciun pericol iminent pentru el”, a spus directorul turneului Miami Open, fostul jucător american de tenis James Blake.

„Nu putem avea Miami Open după 11 mai. Este la data la care este și ne-ar plăcea să îl avem pe cel mai mare campion al nostru acolo.

Am evidențiat faptul că ar fi bine pentru economie, pentru comunitatea din Miami și pentru fanii tenisului din întreaga lume, care vor să îl vadă pe cel mai mare jucător al nostru jucând aici”, a mai spus Blake, potrivit miamiherald.com.

Novak Djokovic s-a impus de 6 ori la Miami Open

Fostul jucător american a mai precizat că încă nu a primit un răspuns. „Este deja foarte aproape de turneu, așa că nu mai pare atât de probabil, dar am făcut tot ce am putut pentru a încerca să obținem o scutire.

Vom vedea dacă va fi eficientă, dar, din păcate, nu depinde de noi. El a fost invitat. El este pe listă. Ne-ar plăcea ca el să joace.

A mai câștigat de șase ori până acum. Ne-ar plăcea ca el să aibă oportunitatea de a participa. Am făcut tot ce am putut.

Dacă i se va permite să joace acolo, atunci vom fi foarte pregătiți pentru ca el să fie și la Miami”, a încheiat James Blake.

Miami Open va fi oricum un turneu puternic, chiar dacă lui Djokovic nu i se permite accesul în Statele Unite, deoarece au confirmat prezența spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP), grecul Stefanos Tsitsipas (3 ATP), norvegianul Casper Ruud (4 ATP), americanul Taulor Fritz (5 ATP) și rusul Andrey Rublev (6 ATP). Va lipsi, însă, spaniolul Rafael Nadal (6 ATP).