Săpunaru, elementul cheie din transferul lui Dragoș Grigore la Rapid: „Sunt prieteni buni!”

Venirea lui Dragoș Grigore la Rapid a venit ca o adevărată lovitură dată de Victor Angelescu pe piața transferurilor, mai ales după ce jucătorul era așteptat să revină la Dinamo!

Reveniți în Liga 1 după șase ani de absență, rapidiștii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul campionatului. Pentru asta, „alb-vișinii” au punctat semnificativ la nivelul transferurilor și au obținut semnăturile lui Claudiu Belu, Alexandru Albu, Ljuban Crepulja și Dragoș Grigore și îi mai așteaptă pe Cristi Săpunaru și Junior Morais.

Una dintre marile surprize ale acestei perioade de mercato este revenirea în Liga 1 a fostului internațional, Dragoș Grigore. Rămas liber de contract după despărțirea de Ludogorets, fundașul în vârstă de 34 de ani a decis să dea curs ofertei venite din partea Rapidului, deși era cerut cu insistență în Ștefan cel Mare. Valentin Lazăr, fostul coleg de cameră al lui Grigore din perioada petrecută la Dinamo, știe însă de ce apărătorul a decis să vină în Giulești.

”Probabil nu i s-a propus nimic, probabil că această instabilitate financiară de la Dinamo l-a făcut să aleagă Rapid. Plus că din ce știu eu, pentru că am stat cu el în cameră un an și jumătate, el este și bun prieten cu Săpunaru.

De aceea au și semnat la o zi diferență. A așteptat ca Săpunaru să-și rezolve problemele din Turcia. Probabil se mai gândea, dacă Săpunaru nu revenea. Acolo este stabilitate financiară, te gândești și la familie.” a spus Vali Lazăr, potrivit Digi Sport.