Marele regret al lui Ovidiu Herea: „Era un vis de al meu să-mi termin cariera la Rapid!”

Ajuns la 36 de ani, Ovidiu Herea a sperat până în ultimul moment că va fi sunat de cineva din conducerea Rapidului și i se va propune o revenire în Giulești!

Întorși în Liga 1 după șase ani de absență, „alb-vișinii” vor să facă spectacol încă din primul sezon, astfel că patronul Victor Angelescu a adus mai multe nume importante la echipă. După venirea lui Daniel Niculae pe parte administrativă, giuleștenii i-au transferat și pe Claudiu Belu, Alexandru Albu, Ljuban Crepulja și Dragoș Grigore și îi mai așteaptă pe Cristi Săpunaru și Junior Morais.

Întrebat despre o eventuală mutare în această vară la Rapid, Ovidiu Herea a răspuns imediat. Atacantul a dezvăluit că și-ar fi dorit să își încheie cariera la formația giuleșteană, însă nu a primit niciun semn din partea conducerii de acolo. Totodată, Herea a mărturisit că ia în calcul chiar și ipoteza ca cineva din actualul club de la Podul Grant să nu fie de acord cu venirea sa.

”Dezamăgit? Într-un fel mă așteptam, sincer. Într-adevăr, mi-aș fi dorit să-mi termin cariera la Rapid, era un vis de al meu. Toată lumea știa că sunt la final de contract cu Metaloglobus, dar nu s-a mișcat nimic timp de două săptămâni. Am realizat că nu suntem pe listă (n.r. – el și fratele lui Claudiu) sau am fost pe lista lărgită. Așa că am preferat să rămân la Metaloglobus, pentru că mă simt respectat.

E posibil, să nu mă sufere cineva de acolo. Dar, nu știu. Cu Nico m-am întâlnit și la fotbal, în urmă cu câteva săptămâni. Nu am fost pe lista lor, nu am fost pe placul lor, nu știu pe placul cui n-am fost, dar asta contează mai puțin pentru mine acum.Am șters ce s-a întâmplat, nu mai contează, vreau să-mi văd de drumul meu”, a spus Herea, potrivit Digi Sport.

Ovidiu Herea a evoluat pentru Rapid în perioada iulie 2007 – iulie 2013, atunci când a fost vândut la FC Sion. 183 de meciuri, 45 de goluri și 10 pase decisive reprezintă bilanțul atacantului în tricoul giuleștenilor.