Scandal la echipa naţională: ,,Am vrut să plec de la Campionatul Mondial! M-am enervat teribil”

Scandal neştiut până acum din vestiarul echipei naţionale. Un jucător emblematic pentru fotbalul românesc s-a certat cu Emeric Ienei la Campionatul Mondial din 1990 şi a vrut în acel moment să părăsească cantonamentul primei reprezentative.

La doar 23 de pe care îi avea la acea vreme, Dănuţ Lupu a vrut să revină în ţară după partida cu Rusia. Acesta era nemulţumit de faptul că Daniel Timofte evolua ca titular în faţa sa. Acum, fostul fotbalist a povestit cum au stat lucurile atunci.

,,Au trecut 31 de ani de la Campionatul Mondial din Italia. Nu prea am vrut să vorbesc în public despre acest eveniment, dar este adevărat. Aveți informații corecte.

Am vrut să plec acasă de la Campionatul Mondial din Italia pentru că nu mi s-a părut normal ca eu să fiu rezervă la acest turneu. După meciul cu Rusia m-am enervat teribil. Nu știu ce a avut nea Imi cu mine, dar mi se părea ciudat ca eu să îi fiu rezervă lui Timofte la națională, iar Timofte îmi era mie rezervă la Dinamo. Voi puteți să înțelegeți acest lucru?

Jucasem în preliminarii și în meciurile amicale, dar în Italia dintr-o dată m-am trezit rezervă și nu mi s-a dat nicio explicație. Ba chiar, în meciul cu Rusia nu a jucat nici Gică Hagi că era suspendat, dar nea Imi tot nu a vrut să apeleze la mine ca titular. În cazul meu nu am reușit nici în ziua de azi să îmi dau seama care au fost interesele atunci.

După meciul cu Rusia am anunțat că îmi fac bagajele și plec acasă. Ei s-au speriat și au apelat de urgență la nea Mircea Lucescu. Era și el atunci în Italia, dar nu făcea parte din delegație. A venit nea Mircea și mi-a spus să mă gândesc mai bine. Mi-a zis că nu e bine ce fac și m-a convins să rămân. Aveam 23 de ani și mă simțeam în vână în acea perioadă. Eu unul nu m-am născut să fiu rezervă. Și mai ales lui Timofte, care el săracul era rezerva mea la Dinamo, așa cum am spus. Îmi pare rău că nu am jucat mai mult la națională pentru că o altă șansă să mai merg la un Campionat Mondial nu am mai prins în cariera mea. Nu are rost să mai dezgropăm morții. Poate că a fost și vina mea, dar au fost și alți factori.

Eu ca eu, că totuși am jucat apoi meciuri la acel Campionat Mondial, dar lui Cămătaru i s-a făcut poate cea mai mare nedreptate la turneul din Italia.

El avea 33 de ani. Dar la el cred totuși că au fost alte interese. Cei din delegație voiau ca nea Imi să îi promoveze pe ăștia mai tineri din atac pentru a prinde transferuri în străinătate. Răducioiu și Ilie Dumitrescu erau și ei foarte tineri pe atunci. Veneam după Revoluția din 1989 și toți eram fierți să prindem transferuri în străinătate. Dar să nu îl bagi pe Cami niciun minut în niciun meci la Campionatul Mondial mi s-a părut prea mult.

Cami pentru noi în partida cu Irlanda era Dumnezeu dacă juca. Niciun antreneor și niciun om din staff nu a conștientizat acest lucru. Cami era singurul dintre noi care putea să spargă zidul apărării irlandeze, dar la un moment dat nea Imi a preferat să joace chiar fără niciun atacant de meserie pe teren în acel meci, tot să nu îl bage pe Cami, deși îl scosese la încălzire.”, a declarat Dănuţ Lupu, pentru ProSport.