Scapă cine poate! Situaţie incredibilă la Clinceni! Florin Gardoş vrea să se lase de fotbal

Situaţie extrem de dificilă la Academica Clinceni, ocupanta ultimului loc în Liga 1. Cu mari probleme financiare, formaţia ilfoveană se va baza în partea a doua a campionatului pe mai mulţi juniori, după ce ,,greii” echipei au decis să nu mai revină la club.

Adrian Falub, antrenorul principal al echipei, a vorbit despre situaţia delicată prin care trece formaţia sa. Acesta susţine că în prezent se poate baza doar pe 5-6 jucători care au jucat în turul campionatului la Academica Clinceni. Mai mult, acesta anunţă că Florin Gardoş ar vrea să renunţe deja la fotbal la vârsta de 33 de ani, nemaiavând motivaţie.

,,A fost o săptămână dificilă. Au fost niște probleme financiare. Jucătorii nu și-au primit drept. Câțiva nu s-au prezentat, unii și-au reziliat contractele. Se încearcă o rezolvare prin cealaltă sursă. Mâine-poimâine vom vedea dacă lucrurile se vor rezolva bine. Sunt mulți jucători, dar mulți sunt de la centrul de copii și juniori, de la academie. În jur de cinci-șase jucători au mai rămas de anul trecut. Cu mulți am vorbit. Mulți și-au rezilitat contractele, dar unii pot reveni dacă se vor rezolva problemele. Cascini nu cred că va mai reveni. Pashov și Chandarov nu cred că vor reveni, nici Amorim, doar dacă se va rezolva situația financiară. Cu Gardoș e mai complicat. Mi-aș dori să revină, dar a spus că vrea să se lase de fotbal. Are o situație financiară bună și nu mai are motivație.

Nu știu cine conduce. A fost cineva care a vrut să investească, dar nu știu ce s-a întâmplat. După meciul cu Dinamo, s-a plătit o primă și cam atât. Din salariile restante, nimic. Situația e foarte complicată. Dacă se găsesc soluții și se fac niște transferuri, vom crea o altă echipa. Era dificil să continuăm cu jucătorii care erau. Era un lot cu jucători de calitate și caracter, dar nu mai aveau motivație. Dacă lucrurile se rezolvă și vom reuși să facem transferuri, poate va fi mai bine.

În momentul ăsta, depinde de ce vrea clubul să facă în continuare. Dacă vrem să ne salvăm de la retrogradare trebuie să transferăm, dacă nu, continuăm cu juniorii.

Am o relație bună cu primarul din Clinceni și aș vrea să continui, dar nu depinde de mine lucrul ăsta. Nu este cea mai grea situație pe care am întâlnit-o. La U Cluj, aveam jucători care nu și-au primit salariile de șapte-opt luni și erau dați afară din casă.

Sunt discuții cu niște jucători care au jucat și care au un nivel bun de pregătire. Trebuie să formăm o echipă care să se exprime foarte bine în play-out. Era inutil să plecăm în cantonament. Nu avea niciun rost.”, a declarat Adrian Falub, pentru Digisport.