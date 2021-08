Scoțienii, fermecați de Ianis Hagi după meciul de aseară: „Playmaker-ul de la Rangers s-a întors!”

Evoluțiile din sezonul precedent în tricoul celor de la Rangers l-au convins pe Steven Gerrard să îl păstreze la echipă pe Ianis Hagi și din acest an, iar fosta legendă a lui Liverpool pare că a luat cea mai bună decizie. Hagi Jr. s-a dovedit providențial pentru formația de pe Ibrox, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Imediat după duelul cu Dumfermline, presa din Scoția a ținut să îi dedice un paragraf întreg românului. Jurnaliștii au scris că acesta s-a întors într-o formă de zile mari, reușind să impresioneze în tricoul „albaștrilor”. Ulterior, Ianis Hagi a primit nota 8, una dintre cele mai mari din jocul de aseară.

„Playmaker-ul de la Rangers s-a întors în cea mai bună formă și a impresionat. Fanii au fost uimiți de preluarea și viziunea de la golul al doilea, când l-a servit excelent pe Wright.

Ianis a fost destul de curajos să înscrie și el un gol, cu capul, la colțul lung”, scriu scoțienii de la The Herald.

What a ball in from Bassey #RangersFC Hagi couldn't miss 👏 🔴⚪🔵🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/423wK528eh

