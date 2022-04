Scouterii se înghesuie în Gruia la meciul de titlu al României: „Este meritul ambelor echipe”

CFR Cluj și FCSB vor da bătălia directă pentru cel mai important trofeu din fotbalul românesc, duminică seară, în Ardeal.

Duelul celor mai bune echipe din campionatul intern trezește și interesul unor echipe din străinătate care își vor trimite emisarii să îi vadă pe cei în formă jucători din cele două tabere. Informația a fost confirmată de președintele campioanei, Cristi Balaj.

„Stadionul va fi plin, este meritul ambelor echipe, care merită să fie în fruntea clasamentului. Jucătorii sunt conectați, mai ales că am pierdut după 6 luni. A fost un duș rece care ne-a prins bine. Știu că exista interes pentru acest joc, dar nu cunoaștem pentru ce jucători. Cei de la marketing se ocupă de invitații.

Au fost discuții si pentru Petrila și pentru Otto Hindrich. Noi suntem deschiși. Nu discutăm de sume. Nu aceasta este modalitate prin care crești valoarea unui jucător. La Petrila dorim să avem si un procent, pentru că avem încredere in potențialul lui”, a declarat șeful vișiniilor pentru Pro Arena.

Marcel Pușcaș știe care ar putea fi jucătorii care să decidă meciul sezonului în România.

„Categoric Deac și Petrila, dacă va fi folosit, de partea clujenilor. Dincolo, deja consacrații Tănase și Olaru. Acest Olaru îmi place foarte mult, este cel mai bun mijlocaș din România la ora asta, în opinia mea. Are un travaliu foarte mare, este inteligent, va fi un jucător și mai important dacă va avea și continuitate.

Dincolo, Deac are întotdeauna un as în mânecă, o pasă de gol, un dribling, un penalty, o lovitură liberă sau fază fixă. Petrila are viteză și inteligență de joc peste medie, cu goluri și pase de gol. Să nu uităm că Petrila a jucat cam cu 30% mai puțin decât Octavian Popescu sezonul ăsta”, a comentat și șeful celor de la FC U Craiova.