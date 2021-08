Se anunţă un profit fabulos în Gruia: ,,CFR îl va vinde pe Claudiu Petrila pe o sumă consistentă”

După ce sezonul trecut a fost împrumutat la Sepsi OSK şi a impresionat, acum, Claudiu Petrila îl dă pe spate la CFR Cluj şi pe antrenorul Marius Şumudică.

Fotbalistul de 20 de ani are un început de sezon fabulos în Liga 1. În patru meciuri pe care echipa ardeleană le-a disputat în campionat, fotbalistul a înscris nu mai puţin de trei goluri.

Iuliu Mureşan, fost conducător la CFR şi actual director executiv la Dinamo, a vorbit despre tânărul jucător de la echipa din Gruia. Acesta a explicat cum a ajuns Petrila la CFR şi a dezvăluit că deja anumite cluburi mari se interesează se fotbalistul lui Marius Şumudică.

,,El a fost un jucător recomandat de doi impresari care se aflau la început de drum la acel moment. Am trimis pe cineva de la club să-l urmărească, au făcut un referat foarte bun despre calitățile lui. Așa a ajuns la CFR Cluj.

CFR îl va vinde pe Claudiu Petrila pe o sumă consistentă de bani, sunt sigur de acest lucru. Cluburi mari se interesează de el, au trimis scouteri să-l observe. Are un psihic foarte bun, are tupeu de fotbalist, își asumă și are execuții. Nu are teama unei execuții ratate, cum se întâmplă la alți jucători. În maximum un an, va ajunge la un club mare al Europei. Dacă CFR îl va păstra, va ajunge cel mai bun jucător de acolo.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru GSP.