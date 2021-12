Se schimbă campionul mondial al F1 la masa verde? Contestațiile depuse pe masa FIA

Oficialii de la Mercedes nu s-au împăcat în privința eșecului și au depus două memorii prin care cer reexaminarea celor întâmplate în finalul nebun de cursă. După ce Latifi a lovit parapetul împrejumuitor, safetycarul a intrat pe pistă și practic diferențele dintre piloți s-au anulat. Iar hotărârile comisarilor cursei nu au fost unele care să mulțumească ambele tabere implicate în bătălia pentru supremație.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5

