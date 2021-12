Secretul ”lupilor” a fost dezvăluit: ”Am pus fotbalul înaintea banilor”

Petrolul Ploiești este echipa momentului în Liga a 2-a. Echipa termină anul pe primul loc, la șapte puncte deasupra celor de la Hermannstadt, după 16 runde scurse.

Formația prahoveană este mare favorită la promovarea în prima divizie. Deși echipa s-a confruntat cu probleme financiare de-a lungul actualului sezon, antrenorul Nae Constantin a dezvăluit că jucătorii au trecut cu brio peste acest impediment și țintesc revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

”Ne-am demonstrat și le-am demonstrat fanilor că suntem o echipă bună, suntem meritat pe primul loc. Ne-am făcut o vacanță frumoasă, liniștită, în care putem să ne pregătim pentru ce urmează. Nici în visele mele cele mai frumoase nu-mi imaginam că, la sfârșitul anului, o să fim pe poziția pe care suntem. Și pe primul loc, și la o diferență bună față de urmăritoare.

Au fost condiții foarte bune în ultimii ani. Mai multe probleme au fost în vară, când s-a retras finanțatorul, dar nu s-a retras… nici la momentul ăsta nu știm. Am muncit bine, nu e niciun secret. M-a mai întrebat lumea, e doar muncă. Am făcut o atmosferă bună, în ciuda tuturor discuțiilor. Am făcut lumea să ne sprijine.

Au fost și probleme, e adevărat, au fost momente când a venit ziua de salariu și nu s-a plătit, s-a mai întârziat o săptămână, două săptămâni. Băieții au înțeles, deși la început au fost unii care au strâmbat din nas, sunau telefoanele în ziua de salariu. Am pus fotbalul înaintea banilor, a părții financiare. Sunt 42 de puncte, mai e mult de jucat. Sper ca în vară să continuăm bucuria din acest moment”, a declarat Nae Constantin, pentru Digi Sport.